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В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки ограничат движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Екатеринбурге строители с 9 января по 20 июня 2023 года перекроют движение по одной из полос на улице Серафимы Дерябиной. Ограничения связаны со строительством трамвайной ветки в Академический район, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Для обеспечения безопасности рабочие установят на закрытом участке дороги соответствующие знаки и указатели.

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