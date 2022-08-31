В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки ограничат движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта ...