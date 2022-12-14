Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 16 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. По состоянию на 21 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 973 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 20 декабря число безработных составляло 16 тыс. 030 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 57 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43.
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