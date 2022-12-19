У 22% россиян в текущем году упали доходы

В 2022 году доходы снизились у 22% россиян. Еще у 36% они остались на прежнем уровне, а 15% респондентов рассказали о повышении зарплаты. Остальные опрошенные затруднились с ответом или столкнулись с сокращением. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование hh.ru.



Чаще всего о повышении доходов говорили представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, производственные и ИТ-специалисты, банковские служащие. Больше всего сообщений о снижении зарплат поступило от представителей сфер автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, медицины, фармацевтики, рекламы и PR.