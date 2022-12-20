Валерий Ананьев рассказал о планах «Атомстройкомплекса» по участию в программе комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о планах компании по участию в программе по комплексному развитию территорий (КРТ) в 2023 году. По его мнению, закон о КРТ нуждается в серьезной доработке.



«В рамках строительного комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) мы уже обсуждали, что закон необходимо дорабатывать, потому что пока остается много вопросов в работе с землями индивидуальной жилой застройки (ИЖС). ИЖС и промплощадки нужно обязательно включать в закон о КРТ, чтобы город был современным, комфортным, построенным без «лоскутных одеял». Чтобы застройщик, когда заходит на объект, имел возможность договориться со всеми собственниками и застраивать территорию можно было комплексно», — сказал Валерий Ананьев.



При этом он отметил, что «Атомстройкомплекс» планирует активно участвовать во всех современных мероприятиях, которые позволяют расширить возможности застройщиков. По его словам, механизм КРТ позволяет не только строить объекты на новом месте, но и развивать территории, которые были освоены предыдущими поколениями строителей.



Ранее гендиректор «Атомстройкомплекса» неоднократно заявлял, что для эффективного развития Екатеринбургу необходима программа по строительству, разработанная на ближайшие 5-10 лет. Именно такой проект позволит застройщикам и властям совместными усилиями создавать комфортные для проживания районы.



«Я уже не раз говорил о том, что нельзя просто строить жилье: его необходимо обеспечивать необходимыми объектами инфраструктуры. Со многими подобными объектами бизнес справляется сам — магазины, парикмахерские, рестораны, аптеки. А вот школы, детские сады, дороги, парки необходимо возводить в рамках государственных программ. И здесь нужны совместные усилия. И программа, расписанная на несколько лет вперед, позволит консолидировать эти усилия», — подчеркнул Валерий Ананьев.



Для этого, по его словам, в Екатеринбурге имеются все предпосылки. Так, он отметил, что сегодня рынок сосредоточен в руках крупных надежных девелоперов, которые локализованы в конкретных районах, где ведется массовое строительство. Именно в этих районах необходимо одновременно создавать необходимые объекты инфраструктуры.



«Застройщики смогут выполнять проектные работы при условии создания совместно с городом и областью программы по строительству. Наличие многолетней программы даст возможность привлекать различные формы финансирования. Но она должна быть прозрачна и понятна. Кроме того, необходимо ежегодно ее актуализировать. Замечу, что в рамках строительного комитета СОСПП мы уже разрабатываем проект такой программы», — подчеркнул генеральный директор строительной компании.



Он также добавил, что реализация проекта позволит избежать различных недоразумений с отсутствием инфраструктуры, которые ранее возникали при массовой застройке городов.