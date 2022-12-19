Курс евро на Московской бирже временно превысил 75 рублей

УрБК, Москва, 21.12.2022. По состоянию на 8.35 мск курс доллара США на Московской бирже составил 70,59 руб., евро — 75,01 руб. Это первый случай с 29 апреля, когда европейская валюта торговалась выше 75 руб. Уточним, что на момент закрытия торгов 20 декабря курс доллара США составлял 68,87 руб., евро — 73,50 руб.

Материалы по теме

Курс доллара на Московской бирже превысил 65 рублей

УрБК, Москва, 19.12.2022. По состоянию на 07.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 65,18 руб., евро — ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 63,22 руб., евро — до 67,19 руб.

УрБК, Москва, 14.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 62,48 руб., евро — до 66,08 руб.

УрБК, Москва, 09.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 62,92 руб., евро — 66,03 руб.

УрБК, Москва, 08.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 62,95 руб., евро — до 66,06 руб.

УрБК, Москва, 06.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...