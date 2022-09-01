Мосбиржа может возобновить утренние торги на рынке акций

УрБК, Москва, 21.12.2022. Представители Московской биржи обсудят с участниками рынка вопрос о возобновлении утренних торгов акциями в 2023 году. Об этом рассказал глава биржи Юрий Денисов.
«В 2023 году вернемся к этому вопросу, с участниками будем разговаривать, что они хотят, какой сервис надо дать клиентам, чтобы было удобно. Здесь важно, чтобы и ликвидность не пострадала. Будем смотреть, что и как сделать с учетом того, что у нас появились валюты, которые торгуются в основном в утренний период», — цитирует его «Прайм».
Напомним, что 12 сентября 2022 года Московская биржа возобновила проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках.
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