Челябинское УФАС России оштрафовало участников картеля по поставке металлопродукции на 5,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 20.12.2022. Специалисты челябинского УФАС России выявили картель из трех предприятий, которые принимали участие в торгах на поставку металлопродукции в период с 2018 по 2021 год. За нарушение закона о конкуренции компании оштрафованы на общую сумму 5,3 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



По данным УФАС, антиконкурентные модели поведения участники картеля реализовали на 54 торгах. В офисе трех организаций — ООО «Стройресурс» (г. Копейск), ООО «Инструмент-Трейд» (г. Челябинск) и ООО «ОПТТОРГ» (г. Копейск) — были обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля. Кроме того, в ряде закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений.



Материалы дела направлены в правоохранительные органы для рассмотрения действий участников сговора на предмет нарушения УК РФ.