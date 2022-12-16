Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 1,68%

УрБК, Москва, 20.12.2022. По состоянию на 14.20 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,86 руб., евро — 73,17 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,68%, европейской — на 1,45%.

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