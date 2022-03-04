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Вчера, 16:05

Российские продавцы парфюмерии нарастили запасы продукции на 14%

УрБК, Москва, 20.12.2022. Российские продавцы парфюмерии в предновогодний сезон наращивают запасы продукции. По состоянию на 1 декабря в магазинах и на складах находятся более 136 млн флаконов парфюмерии, что на 13,6% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора системы цифровой маркировки ЦРПТ.

За последние три месяца в РФ было импортировано 14,4 млн флаконов духов и еще 18 млн — произвели внутри страны. Представители отрасли отмечают, что в 2022 году поставки товаров большинства брендов сохранили положительную динамику, несмотря на геополитическую ситуацию.

Осенью же были сформированы большие запасы продукции в связи с высоким спросом перед зимними праздниками. Вдобавок увеличению закупок способствовал крепкий курс рубля на тот период. Плюс парфюмерные сети приобретают большие объемы товара, чтобы поддержать широкий ассортимент в условиях нестабильной логистики.

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