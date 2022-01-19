Пассажир попытался вывезти через Кольцово 4 тыс. незадекларированных сим-карт

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Сотрудники Кольцовской таможни нашли в багаже пассажира 4 тыс. незадекларированных сим-карт российских мобильных операторов, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Пассажир собирался вылететь рейсом Екатеринбург — Ташкент. В «зеленом коридоре» у него обнаружили нелегальный груз общей массой 20 кг.



Задержанный заявил, что перевозил сим-карты по просьбе знакомого из Узбекистана. Он сослался на незнание таможенных правил.



«Сотрудники таможни решили, что такая партия сим-карт не может быть товаром для личного пользования. Сим-карты изъяли, а в отношении авиапассажира возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров», — говорится в сообщении.