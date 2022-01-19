УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

Пассажир попытался вывезти через Кольцово 4 тыс. незадекларированных сим-карт

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Сотрудники Кольцовской таможни нашли в багаже пассажира 4 тыс. незадекларированных сим-карт российских мобильных операторов, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Пассажир собирался вылететь рейсом Екатеринбург — Ташкент. В «зеленом коридоре» у него обнаружили нелегальный груз общей массой 20 кг.

Задержанный заявил, что перевозил сим-карты по просьбе знакомого из Узбекистана. Он сослался на незнание таможенных правил.

«Сотрудники таможни решили, что такая партия сим-карт не может быть товаром для личного пользования. Сим-карты изъяли, а в отношении авиапассажира возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.01.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира с 400 sim-картами

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово в зеленом коридоре задержали пассажира, ...

13.04.2021 Сотрудники Кольцовской таможни изъяли более 50 кг насвая из Центральной Азии

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Сотрудники Кольцовской таможни с начала года изъяли более 50 кг насвая из Центральной ...

17.05.2018 В Кольцово у гражданина Таджикистана изъяли более 28 кг незадекларированной одежды

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина задержали жителя Таджикистана, который ...

12.01.2018 В Кольцово таможенная служба изъяла у пассажира 199 незадекларированных наушников

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В ходе таможенного контроля в багаже гражданина Республики Таджикистан, прибывшего ...

02.06.2017 В Кольцово задержана партия незадекларированных «Мстителей» корпорации Marvel

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2017. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали партию «Мстителей» ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги
Архив новостей
Декабрь 2022 (486)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18