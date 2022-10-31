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Вчера, 15:03

Оборот рынка организованных туров в РФ по итогам года может составить 300-330 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.12.2022. Оборот рынка организованных туристических туров в РФ по итогам 2022 года может составить 300-330 млрд руб. Это на 11-22% больше, чем в годом ранее, но на 26-33% меньше результата 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Travelata.ru.

Выездной организованный турпоток за рубеж в этом году может достигнуть 8 млн человек. В январе-ноябре показатель уже составил 7-7,5 млн туристов, а декабрь традиционно является активным месяцем. В 2021 году турпоток был на уровне 9 млн человек, в 2019-м — 19 млн.

Туроператоры отмечают, что восстановления денежных оборотов удалось добиться за счет увеличения стоимости туров. В Travelata.ru говорят, что средний чек за год вырос на 30%, до 116,6 тыс. руб., а при покупке тура в Турцию — на 57%, до 149 тыс. руб. В OnlineTur.ru сообщили, что зарубежные поездки стали на 20-25% дороже. Также улучшению показателей способствовал хороший спрос на Шри-Ланку, Индию и Таиланд, добавили в Anex Tour.

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