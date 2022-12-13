Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,76%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. По состоянию на 20 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 030 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 16 декабря число безработных составляло 16 тыс. 265 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 235 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43
По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 283 безработных. Об этом сообщает ...13.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,77%
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. По состоянию на 13 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...05.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,79%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 5 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...15.11.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,81%
По состоянию на 15 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 103 безработных. Об этом сообщает ...15.11.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,81%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. По состоянию на 15 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...