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Вчера, 14:43

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,76%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. По состоянию на 20 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 030 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 16 декабря число безработных составляло 16 тыс. 265 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 235 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43

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