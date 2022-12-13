Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,76%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. По состоянию на 20 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 030 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 16 декабря число безработных составляло 16 тыс. 265 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 235 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43