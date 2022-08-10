Мосбиржа в 2023 году начнет рассчитывать индекс масличных культур

УрБК, Москва, 20.12.2022. Московская биржа в следующем году планирует начать рассчитывать индекс масличных культур. Об этом рассказал журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.



«В этом году начали расчет биржевого индекса пшеницы, в следующем году планируем активно развивать торговлю масличными культурами и планируем начать расчет соответствующего индекса», — цитирует «Прайм» слова К. Пестова.



Ранее аналитики ЦБ неоднократно отмечали, что на российском фондовом рынке используются иностранные индикаторы, которые во многом контролируются представителями недружественных стран. В условиях санкций такая ситуация стала неприемлемой. Некоторые операторы стали лишать российских пользователей доступа к необходимой для осуществления торговых операций информации.



Напомним, что летом Банк России одобрил появление первого в стране товарного биржевого индекса. Речь идет об индексе стоимости российской пшеницы.