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Вчера, 14:20

Мосбиржа в 2023 году начнет рассчитывать индекс масличных культур

УрБК, Москва, 20.12.2022. Московская биржа в следующем году планирует начать рассчитывать индекс масличных культур. Об этом рассказал журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.

«В этом году начали расчет биржевого индекса пшеницы, в следующем году планируем активно развивать торговлю масличными культурами и планируем начать расчет соответствующего индекса», — цитирует «Прайм» слова К. Пестова.

Ранее аналитики ЦБ неоднократно отмечали, что на российском фондовом рынке используются иностранные индикаторы, которые во многом контролируются представителями недружественных стран. В условиях санкций такая ситуация стала неприемлемой. Некоторые операторы стали лишать российских пользователей доступа к необходимой для осуществления торговых операций информации.

Напомним, что летом Банк России одобрил появление первого в стране товарного биржевого индекса. Речь идет об индексе стоимости российской пшеницы.

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