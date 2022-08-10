Мосбиржа в 2023 году начнет рассчитывать индекс масличных культур

УрБК, Москва, 20.12.2022. Московская биржа в следующем году планирует начать рассчитывать индекс масличных культур. Об этом рассказал журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.
«В этом году начали расчет биржевого индекса пшеницы, в следующем году планируем активно развивать торговлю масличными культурами и планируем начать расчет соответствующего индекса», — цитирует «Прайм» слова К. Пестова.
Ранее аналитики ЦБ неоднократно отмечали, что на российском фондовом рынке используются иностранные индикаторы, которые во многом контролируются представителями недружественных стран. В условиях санкций такая ситуация стала неприемлемой. Некоторые операторы стали лишать российских пользователей доступа к необходимой для осуществления торговых операций информации.
Напомним, что летом Банк России одобрил появление первого в стране товарного биржевого индекса. Речь идет об индексе стоимости российской пшеницы.
Банк России планирует создать в стране национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках. Об этом ...10.08.2022 ЦБ планирует создать национальную систему индикаторов на финансовом рынке
УрБК, Москва, 10.08.2022. Банк России планирует создать в стране национальную систему индикаторов на финансовом и ...06.07.2022 Банк России одобрил появление первого в стране товарного биржевого индекса
УрБК, Москва, 06.07.2022. Банк России одобрил появление первого в стране товарного биржевого индекса, сообщает ...18.05.2022 На Мосбирже будут рассчитывать индекс стоимости российской пшеницы
УрБК, Москва, 18.05.2022. На Московской бирже будут рассчитывать индекс стоимости российской пшеницы. Об этом сообщают ...02.12.2010 Фондовая биржа РТС впервые начинает расчет российского индекса волатильности
УрБК, Москва, 02.12.2010. С 7 декабря 2010 года Фондовая биржа РТС начинает расчет и публикацию российского индекса ...