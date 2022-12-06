Екатеринбургская дума приняла в окончательном чтении бюджет города на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Городская дума Екатеринбурга во втором чтении рассмотрела и приняла бюджет города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. О приоритетных направлениях главного финансового документа рассказал глава муниципалитета Алексей Орлов.
Доходная часть бюджета в следующем году составит 64,2 млрд руб., что является рекордом за всю новейшую историю Екатеринбурга. Расходы запланированы на уровне 66,2 млрд руб. В 2024 году доходы казны ожидаются в размере 61,7 млрд руб., расходы — 63,7 млрд руб. В 2025 — 56,5 млрд руб. и 58,3 млрд руб. соответственно.
В 2023 году на образование будет направлено 32,1 млрд руб., национальную экономику — 17,4 млрд руб., социальную политику — 4,2 млрд руб., ЖКХ — 3,1 млрд руб., культуру — 2 млрд руб., физкультуру и спорт — 2,3 млрд руб.
Расходы на финансирование социальной сферы составят более 61% от общего объема. Большая часть трат пойдет на развитие сети образовательных организаций, обновление дорожной инфраструктуры, содержание муниципальных учреждений и другие приоритетные направления. Также город продолжит участвовать в пяти национальных проектах: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология» и «Демография».
В завершение А. Орлов отметил, что благодаря конструктивному подходу при формировании городской казны удается добиться больших результатов в развитии стратегически важных для уральской столицы направлений.
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