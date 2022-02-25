ЦБ зафиксировал приток рублевых средств в банки в ноябре

УрБК, Москва, 20.12.2022. Банк России зафиксировал приток рублевых средств в финансово-кредитные организации в прошлом месяце, говорится в материалах регулятора.



«По оперативным данным, в ноябре отмечался приток рублевых средств в банки — как на текущие счета, так и на срочные депозиты — благодаря росту привлекательности рублевых инструментов сбережения, прежде всего долгосрочных, из-за повышения депозитных ставок», — рассказали аналитики ЦБ.



Напомним, что по итогам первой декады декабря средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ выросла с 7,3 до 7,39%. Доходность банковских депозитов растет седьмую декаду подряд.