Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 26%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 74 тыс. 454 случая заболевания ОРВИ, что на 26,3% больше показателя прошлой недели и на 120% — среднего многолетнего уровня.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 35 тыс. 384 случая заболевания ОРВИ. Это на 20,2% превышает показатель прошлой недели и на 109,4% — средний многолетний уровень.



Отмечается, что больше половины всех заболевших составляют дети (52%).