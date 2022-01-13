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Более половины россиян негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год

УрБК, Москва, 19.12.2022. 52% опрошенных россиян негативно оценили свои карьерные перспективы на 2023 год. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на опрос hh.ru.

«Порядка 21% россиян настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году. 14% предполагают, что их положение будет стабильным — не ухудшится, но и не улучшится. 52% придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Остальные затруднились ответить», — говорится в исследовании.

Чаще всех оптимистичными ожиданиями делились представители сфер безопасности (31%) и управления персоналом (27%). Выражали уверенность в стабильности работающие в сегменте добычи сырья (28%). Пессимистичные прогнозы чаще всего давали работники сфер искусство и медиа (69%), наука и образование (60%), высший менеджмент и маркетологи (59%).

Кроме того, 26% опрошенных сказали, что 2022 год оказался для них таким же, как и 2021-й. Для 12% он оказался лучше 2020-го и 2021 годов. Еще 10% сказали, что 2022 был лучше 2020-го года, но хуже 2021-го. При этом 4% респондентов сказали, что 2022 был лучше 2021-го, но хуже 2020-го. Также 48% участников опроса не смогли дать однозначную оценку уходящему году в плане развития карьеры.

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