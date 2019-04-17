ЕВРАЗ НТМК реализует программу по переводу кранов на дистанционное управление

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. ЕВРАЗ НТМК начал реализацию программы по переводу кранов на дистанционное управление. Первый проект будет воплощен на четырех мостовых кранах в колесобандажном цехе и на коксохимическом производстве. Его планируется завершить в I полугодии следующего года, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Программа продлится до 2024 года и предполагает оснащение системой дистанционного управления 13 кранов», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Перевод на дистанционное управление предусматривает перенос рабочих мест машинистов в отдельное помещение, где будут установлены джойстики, которые дублируют рычаги крана, мониторы, удобные кресла. Сам кран и рабочее место крановщика будут соединены программируемым логическим контроллером. Управление будет осуществляться по мониторам. Все узлы и агрегаты кранов, слепые зоны оборудуются камерами видеонаблюдения, средствами передачи сигнала в режиме реального времени и системами безопасности. Будет организован безопасный доступ к системе управления краном, включающий идентификацию оператора, допуск крана к работе по результатам проверки оборудования и информации, полученной из мобильной системы технического обслуживания и ремонта оборудования.



«Дистанционное управление кранами позволит улучшить условия труда, сделает эту работу более технологичной и интересной. Позволит сотрудникам повысить свои профессиональные навыки и уровень компетенций. Использование цифровых решений интересно молодежи», — отметил директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.