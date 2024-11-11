ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом производстве

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора. Проверяющие проведут замеры ...22.01.2024 ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд рублей в строительство новых установок на коксохимическом производстве в рамках проекта «Чистый воздух»
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд ...28.09.2022 ЕВРАЗ НТМК вложил более 200 млн рублей в обновление аспирационных установок на коксохимическом производстве
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. ЕВРАЗ НТМК направил более 200 млн руб. в обновление аспирационных установок на ...08.09.2022 На ЕВРАЗ НТМК прошла проверка реализации экологических проектов по программе «Чистый воздух»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. На ЕВРАЗ НТМК состоялась проверка объектов, включенных в реализацию федерального ...24.03.2022 ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на 350 тонн
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. ЕВРАЗ НТМК представил результаты создания и модернизации объектов в рамках федерального ...