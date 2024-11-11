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ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом производстве

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом производстве. Они реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Экскурсию посетили экологи, представители Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, общественных организаций, образовательных и культурных учреждений Нижнего Тагила, а также предприниматели. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом производстве

Участники экскурсии посетили производство, увидели процесс его обновления и перевооружения, а также побывали на участке сбора, сортировки и прессования мусора. На площадке биохимустановки для них был презентован проект по установке защитных сооружений для исключения запахов.

«В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запланированы девять масштабных воздухоохранных мероприятий, шесть из них уже реализовано, выбросы загрязняющих веществ снижены на 7,9 тыс. т, а затраты составили 6,36 млрд руб. Мы готовы вести открытый диалог и рассказывать об экологических проектах, которые реализуются на наших уральских предприятиях», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Среди проектов, представленных гостям, и находящихся в стадии реализации — техперевооружение установок по производству электродного пека (инвестиции в него составят более 3 млрд руб., срок окончания проекта — 2026 год), техническое перевооружение коксовой батареи № 10 (инвестиции — более 28 млрд руб., ввод в работу восстановленных мощностей запланирован на конец третьего квартала 2027 года), а также проект по установке перекрытий открытых отстойников и бассейнов биохимической установки с эвакуацией отходящих газов.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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