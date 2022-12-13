Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 тыс. 242 рублей

УрБК, Москва, 19.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января будущего года до 16 тыс. 242 руб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«С 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — уточняется в пояснительных материалах.
Ранее стало известно, что министерство экономики Свердловской области внесло в региональное правительство проект постановления об увеличении прожиточного минимума в регионе на будущий год. Согласно документу, его величина на Среднем Урале на 2023 год в расчете на душу населения составит 14 тыс. 088 руб. в месяц.
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