Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ внесло предложение об установлении прожиточного минимума во II квартале этого ...

Минтруд предложил установить прожиточный минимум во II квартале в размере 11,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2015. Сегодня на заседании правительства Свердловской области принят проект постановления «Об ...

Прожиточный минимум в Свердловской области в III квартале 2015 года составит 9 959 рублей

В Свердловской области прожиточный минимум в I кв. 2015 года вырастет на 11%

Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с законом «О прожиточном минимуме в ...

Величина прожиточного минимума в Свердловской области достигла 5,1 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума в Свердловской области в IV квартале 2008 года в среднем на душу населения составила 4,7 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с ...