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Директором филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначен Вячеслав Костецкий

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Совет директоров «Россети Урал» утвердил на должность заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Вячеслава Костецкого. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью электросетевой компании.

«С 17 декабря 2022 года Вячеслав Костецкий приступил к работе в должности директора филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Ранее занимавший должность руководителя «Пермэнерго» Эдуард Илларионов продолжит работу в структуре компании «Россети Урал» и будет курировать ряд технических проектов», — говорится в сообщении.

В. Костецкий родился 10 мая 1974 года в городе Краснодаре. Он окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «Юриспруденция» и Кубанский государственный технологический университет по специальности «Электроснабжение».

Свою работу в электроэнергетике В. Костецкий начал в 2005 году. Он возглавлял блоки технологического присоединения, перспективного развития, а также реализации услуг в компаниях «Россети Кубань» и «Россети Юг», прерывая карьеру в энергетике на непродолжительное время, работая на государственной службе. Принимал участие в реализации таких крупнейших федеральных проектов, как строительство и модернизация электросетевых объектов для проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, обеспечение электроснабжения Крымского моста, подготовка электросетевой инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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