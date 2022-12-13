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Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега будет выведено 198 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада выйдет 421 рабочий и 198 единиц спецтехники. Замглавы города Алексей Бубнов поставил перед коммунальщиками задачу своевременно почистить город до наступления холодов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным метеорологов, уже сегодня к вечеру температура воздуха в городе начнет понижаться, в ближайшие два дня ожидается, что столбики термометров опустятся ниже отметки в минус 20 градусов.

За прошедшие сутки сотрудники коммунальных служб вывезли на полигоны более 13 тыс. т снега и 35 т мусора. Для устранения скользкости было израсходовано 117 т противогололедных материалов и 42 т фракционного песка.

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