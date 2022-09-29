В Екатеринбурге мошенники за сутки похитили у троих горожан более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. За прошедшие сутки трое жителей уральской столицы обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила более 2 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.
Все кражи личных средств граждан были совершены с применением схемы, когда мошенники под предлогом сохранения денежных средств предлагают жертвам перевести их на «безопасные счета». Психологическому давлению злоумышленников поддалась фельдшер одной из городских больниц, оформившая несколько кредитов на общую сумму 543 тыс. руб. Кроме того, лишились денег экономист одного из уральских вузов, потерявший 800 тыс. руб. личных накоплений, и ведущий инженер-конструктор одного из уральских предприятий, взявший кредитов на 710 тыс. руб.
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