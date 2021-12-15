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Вчера, 11:23

Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экологические программы ММК

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) улучшил позиции в разделах «Экологический менеджмент» и «Воздействие на окружающую среду» и занял шестое место в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.

«В общем рейтинге, в котором в этом году участвовали 39 компаний, ММК набрал 1,616 баллов, почти в двое превысив средний результат. Независимая оценка экспертов и профессионального рейтингового агентства является подтверждением значительных усилий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению природы на территориях своего присутствия», — говорится в сообщении.

ПАО «ММК» участвует в рейтинге Всемирного фонда дикой природы с момента его запуска в 2016 году. Партнерами проекта являются компания АКРА Риск-Менеджмент и программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В течение многих лет рейтинг помогает фиксировать ежегодные тренды в отрасли по вопросам экологической открытости и ответственности, формирует бенчмарк по основным показателям и является эффективной платформой для диалога общества и бизнеса. Он рассчитывается по крупнейшим компаниям, ведущим свою деятельность в России и относящимся к горнодобывающей отрасли (добыча угля, драгоценных металлов, алмазов, минеральных удобрений) и металлургической промышленности (цветная и черная металлургия). Оценка компаний проводится по трем направлениям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

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