Новые автомобили в России с начала года могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 19.12.2022. Стоимость новых автомобилей в России с начала 2023 года может вырасти на 10%. Это объясняется дефицитом машин, связанным с уходом с отечественного рынка европейских и американских брендов. Товарные запасы по этим маркам будут реализованы до конца I квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников рынка.



«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.



В отношении китайского автопрома он отметил, что компании продолжают наращивать объемы и зарабатывать, поэтому снижения цен на машины из КНР тоже ждать не стоит.



Пока в Россию официально поставляются только автомобили китайских брендов. Есть вероятность, что к ним в следующем году добавятся корейские.