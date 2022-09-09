Новые автомобили в России с начала года могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 19.12.2022. Стоимость новых автомобилей в России с начала 2023 года может вырасти на 10%. Это объясняется дефицитом машин, связанным с уходом с отечественного рынка европейских и американских брендов. Товарные запасы по этим маркам будут реализованы до конца I квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников рынка.
«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
В отношении китайского автопрома он отметил, что компании продолжают наращивать объемы и зарабатывать, поэтому снижения цен на машины из КНР тоже ждать не стоит.
Пока в Россию официально поставляются только автомобили китайских брендов. Есть вероятность, что к ним в следующем году добавятся корейские.
УрБК, Москва, 09.09.2022. Цены на автомобили с пробегом в России к концу лета вернулись к росту. В среднем по рынку ...21.03.2022 Автоэксперт: Максимальное подорожание машин в России составит 30-50%
УрБК, Москва, 21.03.2022. Максимальное подорожание автомобилей в России составит 30-50% в зависимости от модели. ...30.07.2021 Российские автодилеры прогнозируют рост цен на машины на 1-5% в III квартале
УрБК, Москва, 30.07.2021. В III квартале 2021 года рост цен на автомобили в России составит в среднем от 1% до 5%. Об ...26.11.2020 Новые легковые автомобили в РФ в будущем году могут подорожать на 10%
Эксперты аналитического агентства «Автостат» не исключают, что в 2021 году новые легковые автомобили в РФ могут ...26.11.2020 Новые легковые автомобили в РФ в будущем году могут подорожать на 10%
УрБК, Москва, 26.11.2020. Эксперты аналитического агентства «Автостат» не исключают, что в 2021 году новые легковые ...