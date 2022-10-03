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В Свердловской области обанкротившееся предприятие погасило долги по зарплате на 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Благодаря вмешательству прокуратуры ЗАТО город Новоуральск перед работниками обанкротившегося предприятия была погашена задолженность по зарплате в размере более 5,9 млн руб. Нарушения были выявлены в ходе проверки трудового законодательства в деятельности ООО «Экомаш+Урал», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Так, сотрудниками прокуратуры было установлено, что предприятие, находящееся на стадии банкротства, задолжало 39 сотрудникам более 6,5 млн руб. Конкурсному управляющему ООО «Экомаш+Урал» было внесено представление с требованием устранить нарушения.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы была погашена частично. Выплата оставшейся суммы долга в размере порядка 0,6 млн руб. находится на контроле прокуратуры.

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