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Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 16.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 30,63 коп., до 64,60 руб., евро — на 33,28 коп., до 68,77 руб.

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