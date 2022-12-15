Коллективу ММК присудили правительственную премию в области науки и техники

УрБК, Магнитогорск, 16.12.2022. Коллектив ученых и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева наградили премией правительства РФ 2022 года за достижения в области науки и техники, а также присвоили ему звание лауреата премии.
В пресс-службе предприятия уточнили, что высокой государственной награды удостоена разработка Магнитогорского металлургического комбината в области цифровизации и внедрения комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей промышленности страны. Помимо ПАО «ММК», в проекте приняли участие исследовательско-технологический центр «Аусферр», Институт физики металлов (ИФМ) Уральского отделения Российской академии наук, МГТУ им. Г.И. Носова и другие партнеры.
«Почетной государственной наградой отмечена большая работа, которую ММК проделал вместе с коллегами из ведущих научных и исследовательских центров страны, и которая дала серьезный практический результат. В частности, Магнитка смогла увеличить объемы производства импортозамещающих сталей и сделать свою продукцию еще более конкурентоспособной на мировом рынке. Другим итогом этой работы стало развитие технологической и информационной безопасности комбината», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.
С помощью представленного проекта в ПАО «ММК» смогли создать корпоративную информационную систему управления производством и качеством продукции. Такая организация стала первой в России, которая была разработана и внедрена отечественными специалистами на многопрофильном металлургическом предприятии. Система охватывает десятки агрегатов комбината. На них ежемесячно выпускается порядка 1 млн т стального проката высокого качества. Благодаря чему обеспечивается сквозной технологический контроль на всех участках производства, а также гарантируется стабильное качество продукции и необходимые заказчику свойства.
«Совместная работа Института физики металлов УрО РАН, ММК, являющегося одним из крупнейших в России металлургических комбинатов, и других коллег показывает большой потенциал наших ученых в повышении качества металлургической продукции. Благодаря тесному сотрудничеству разработаны технологии производства сталей, отличающихся превосходными характеристиками», — заявил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории цветных сплавов ИФМ УрО РАН Юрий Горностырев.
Результаты работы получили 39 патентов в России и зарубежных стран. На сегодняшний день данные разработки уже изготавливаются на нескольких предприятиях.
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