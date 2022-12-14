Артем Балюра: Платить налоги будет проще, долгов станет меньше

На вопросы журналистов ответил начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Свердловской области Артем Балюра.



— Артем Сергеевич, с 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков РФ будет введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Расскажите, в чем принципиальное отличие новой системы от традиционного порядка уплаты налогов?



— ЕНП с 1 января 2023 года станет обязательным для всех. В чем разница? Объясню на примере: сегодня, заполняя платежные поручения, налогоплательщик обязан указать ряд реквизитов. Например, код бюджетной классификации (КБК) — это 20 цифр. Всего КБК существует 1 тыс. 395 штук. Также в платежном поручении плательщик обязан указать код муниципального образования: их в России насчитывается более 20 тыс. Помимо этого, указывается срок уплаты налога, наименование платежа, основание платежа. То есть вариантов для заполнения платежного поручения бесчисленное множество, и совершить ошибку очень легко. Таким образом, при существующей модели возникает риск несвоевременного поступления денег в тот или иной бюджет из-за неверно заполненных реквизитов. И больше всего рисков в данной ситуации несет сам налогоплательщик, поскольку у него может появиться так называемый технический долг, когда деньги были направлены в бюджет, но не в тот. И за это начисляются пени. При определенных обстоятельствах бывают случаи, когда к такой задолженности применяются меры принудительного взыскания. Помимо этого, в случае технической задолженности страдает репутация плательщика, что может отразиться на его благонадежности для контрагентов.



Ввиду подобной ситуации назрела необходимость упростить порядок уплаты налогов. Для этого были разработаны и внедрены ЕНП и ЕНС. Теперь в платежном документе будет указано всего два реквизита: ИНН и сумма налогов к уплате. Это позволит исключить ошибки, возникающие из-за человеческого фактора.



— Расскажите подробнее, что такое ЕНС?



— ЕНС — это совокупность налоговых обязательств. Переход на ЕНС будет обязательным для всех налогоплательщиков, будь то физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель. Баланс этого счета может быть отрицательным, положительным или нулевым. Одним из преимуществ является то, что положительный баланс или переплата может рассматриваться налогоплательщиком как определенный актив, который он может использовать по своему усмотрению. А именно: зачесть в счет уплаты предстоящих платежей, уплатить налоги другого лица либо вернуть на свой расчетный счет. Причем сроки для данной операции будут существенно сокращены: уже на следующий день с даты поступления соответствующего обращения плательщика налоговый орган направляет поручение в казначейство, и в течение следующего дня его поручение будет считаться исполненным. На сегодняшний день срок исполнения этого поручения составляет один месяц.



— Будут ли действовать подобные сроки в случае, когда плательщик покрывает задолженность и необходимо снять обременение с расчетного счета?



— Да, эта процедура также будет ускорена. Сейчас для этого требуется больше времени: проходит платеж, информация поступает в казначейство, оттуда направляется в налоговый орган, и только после этого в течение рабочего дня налоговый орган разблокирует счет. Теперь это все будет происходить намного быстрее. Предположительно, так же в течение одного рабочего дня.



— Что необходимо предпринять налогоплательщикам для открытия ЕНС? Нужно ли подавать какие-то документы?



— Налогоплательщикам ничего не потребуется делать. Налоговые органы все сделают сами: объединят все карточки расчетов в бюджеты в ЕНС. И перехода на новую систему плательщики не почувствуют.



— Какие налоги входят в состав ЕНС?



— В состав ЕНС входят все налоги, которые установлены налоговым законодательством РФ. Кроме утилизационного сбора и НДФЛ с патентов иностранцам.



— То есть с начала 2023 года все налоговые платежи будут поступать на ЕНС. Как они будут распределяться по бюджетам?



— Платежи будут распределяться автоматически между уровнями бюджета в соответствии с определенной очередностью. Такой способ уплаты гарантирует отсутствие издержек у самого плательщика, а также отсутствие издержек у соответствующих уровней бюджета в виде несвоевременного поступления денежных средств.



— Какие налоги будут зачитываться в первую очередь?



— При поступлении ЕНП в первую очередь идет погашение задолженности с более ранним сроком образования. Если таковой не имеется, то гасятся текущие платежи. В третью очередь гасятся пени, штрафы, проценты.



— Смогут ли плательщики видеть информацию о состоянии расчетов по ЕНС?



— Вся информация о состоянии счета будет доступна плательщикам в режиме реального времени. Проще говоря, каждый налогоплательщик сможет видеть данные обо всех начислениях для каждого из видов налогов так же, как это сейчас видит специалист налоговой службы. Чтобы осуществить эту возможность, было разработано программное обеспечение, для которого сейчас завершается период тестирования. Уже с 1 января, к моменту вступления в силу нового механизма расчетов с бюджетом, данное ПО будет полностью функциональным.



— Предполагается ли возможность интеграции IT-систем налогоплательщика с системой УФНС?



— Как раз это и предусмотрено. Плательщик будет иметь доступ к своим расчетам с бюджетом не только через сайт ИФНС и личный кабинет, но и через другие IT-платформы, которые он использует.



— Предусмотрены ли изменения в сроках уплаты налогов?



— Это станет еще одним из преимуществ введения ЕНП. Если сегодня каждый налог имеет свой срок подачи отчетности и уплаты, и таких дат может быть несколько ежемесячно, то теперь количество сроков представления отчетности и уплаты налогов сократится до двух дат. А именно будет один срок для сдачи отчетности — это 25-е число месяца. И один срок для уплаты налогов — 28-е число месяца. Это новшество также должно существенно упростить работу плательщиков и повысить собираемость денег в бюджет.



— А как будут начисляться пени в связи с новыми сроками уплаты налогов?



— Если срок уплаты — 28 число месяца — наступил и на ЕНС отсутствует соответствующая сумма для погашения начислений, то со следующего дня начинается начисление пени, и оно будет идти вплоть до того дня, пока долг не будет погашен в полном объеме. И, соответственно, к этой сумме основного долга и сумме пени налоговым органом будут применены меры принудительного взыскания в соответствии с налоговым законодательством РФ.



— Как будет решаться вопрос с возвратом денег, если плательщик не согласен с начислением либо произошло ошибочное начисление?



— Для начала будет необходимо разрешить спорную ситуацию и подтвердить наличие переплаты. Если решение будет принято в пользу налогоплательщика, то на счете появятся средства, которыми плательщик сможет распоряжаться. Если спор не разрешится, то положительного баланса не возникнет, и вернуть он ничего не сможет.



— Какие еще новшества для налогоплательщиков появятся вместе с введением новой системы уплаты налогов?



— С начала следующего года исключается трехлетний срок для возврата налогов. На сегодняшний день если налогоплательщик уплатил налоги с переплатой и обратился за возвратом излишне уплаченных средств по прошествии трех лет, то эта переплата не может быть возвращена на его счет. Со следующего года это ограничение действовать перестанет. И плательщик может обратиться с заявлением о возврате переплаты через любой срок.



— Ожидаете ли вы снижения уровня задолженности после ввода ЕНС для юрлиц?



— Да, именно на это и направлено введение новой системы. Тот уровень сложности заполнения реквизитов, который существовал, приводил к тому, что деньги своевременно в бюджет не зачислялись. И у нас бывали периоды, когда суммы в несколько десятков миллионов рублей «висели» просто так, никуда не перечисленные, из-за того, что плательщик неверно указал один из реквизитов. Сейчас такие случаи будут исключены, и уровень задолженности снизится. И наши бюджеты будут деньги получать вовремя.



— Каким образом налоговая служба будет осуществлять информирование плательщиков о нововведениях?



— Мы стараемся использовать максимальное количество площадок для того, чтобы проинформировать граждан о новой системе расчетов с бюджетом. Например, 15 декабря налоговые инспекции Свердловской области провели день открытых дверей для налогоплательщиков. Помимо этого, на сайте nalog.ru есть соответствующая база знаний о ЕНС в виде вопросов и ответов, где рассмотрены наиболее частые вопросы наших налогоплательщиков и даны расширенные ответы. И в дальнейшем мы будем использовать все способы для того, чтобы донести до плательщиков форму новых изменений и работы и решить все возможные вопросы.



— Какие рекомендации вы можете дать налогоплательщикам в преддверии ввода в действие новой системы?



— Я рекомендую обязательно задавать все возникающие вопросы налоговым специалистам. И до 1 января пройти сверку с налоговыми органами по начислениям и переплатам.



Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области