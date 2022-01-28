В Екатеринбурге школы переведут на удаленный режим обучения с 19 декабря

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу, 16 декабря 2022 года, провел рабочее совещание с руководителями районов столицы Урала. В ходе заседания было принято решение рекомендовать школьным учреждениям с 19 декабря перейти на удаленный формат работы. Также с 26 декабря для школьников начнутся новогодние каникулы. Данные меры приняли из-за напряженной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба администрации города.
Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева заявила, что в уральской столице на карантин отправлено уже 234 класса, то есть около 2 тыс. детей.
«Данная ситуация не является новой для городской системы образования. За время коронавирусных ограничений схема действий была отработана и сегодня дистанционные уроки — один из вариантов организации полноценного образовательного процесса. Дистант, как и все в мире, имеет свои плюсы и минусы. Главное его достоинство в сегодняшних обстоятельствах заключается в том, что мы разобщим детские коллективы, что позволит снизить дальнейшее распространение инфекций», — отмечает Екатерина Сибирцева.
Помимо этого, ученикам, не обладающим техническими средствами связи для удаленного посещения уроков, выдадут необходимые устройства, имеющиеся в школах. Учреждения дополнительного образования тоже перейдут на онлайн-режим работы.
Однако детские сады закрывать на карантин не планируют. Решение по каждой группе будут принимать индивидуально.
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