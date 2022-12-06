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Вчера, 15:23

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства подвели итоги года

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) поделился итогами 2022 года для бизнес-сообщества.

В сообщении организации говорится, что в середине текущего года в регионе произошло ожидаемое снижение числа объектов малого и среднего предпринимательства — 197 тыс. в январе против 191 тыс. в июле. Но во II полугодии бизнес начал адаптироваться и пользоваться инструментами государственной поддержки. В итоге на 10 декабря в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Среднего Урала значатся 200 тыс. 834 предприятия.

«Несмотря на ухудшение внешних условий, важной составляющей успешной работы малого и среднего предприятия является использование заемных средств. Банки Свердловской области сохраняют высокие объемы кредитования малого и среднего бизнеса, причем осенью 2022 года объем кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям, вырос на 4% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года», — говорится в сообщении.

Обязательным требованием банков является наличие залогового имущества или поручителя. В том случае, когда собственного залогового имущества у предпринимателя не хватает, ему может помочь СОФПП. Фонд может предоставить поручительства по банковским кредитам и гарантиям на сумму до 50 млн руб. Ставка составляет 0,75% годовых от суммы поручительства, если основной вид деятельности — торговля, и 0,5% — для других видов деятельности. При необходимости получателю поддержки может предоставляться рассрочка платежа. Для получения гарантийной поддержки не нужно обращаться в СОФПП — все документы оформляются во время посещения банка-партнера.

«У нас есть несколько вариантов поручительств. Максимальная сумма составляет 50 млн рублей, но не более 50% от основной суммы займа. Как правило, банки, с которыми мы сотрудничаем, сами предлагают предпринимателям такую возможность. Но иногда и предприниматели выступают инициаторами, понимая, что такой инструмент помогает облегчить получение средств», — объяснил директор СОФПП Валерий Пиличев.

По состоянию на 14 декабря 2022 года СОФПП выдал малому и среднему бизнесу Свердловской области 1 тыс. 154 поручительства на общую сумму 5 млрд 112 млн руб. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год. Поручительства позволили предпринимателям привлечь в банках финансирование на сумму 13 млрд 020 млн руб.

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