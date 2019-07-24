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Вчера, 13:43

Работодателям запретили переписывать штрафы за нарушения ПДД на своих водителей

УрБК, Москва, 16.12.2022. Компании, у которых сотрудники имеют доступ к служебным автомобилям, не могут переписывать на тех штрафы за нарушения ПДД. Такой вердикт вынес Конституционный суд (КС), сообщает «Коммерсантъ».

КС указал, что использование транспортного средства работником равнозначно его пользованию работодателям. Ранее среди компаний с большим автопарком была распространена практика отменять штрафы на юрлицо и перекладывать их на водителей.

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