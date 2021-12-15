Число безналичных операций на Среднем Урале за год выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Жители Свердловской области по итогам января-сентября 2022 года совершили 1,6 млрд операций, совершаемых с использованием банковских карт, на сумму 3 трлн руб. В сравнении с прошлым годом это на 9% больше по количеству и на 16% — по сумме.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, свердловчане в 30 раз чаще использовали карту для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Средний чек покупки по карте составил 750 руб. Доля платежей в общем количестве транзакций выросла до 81%. Остальное приходится на переводы и снятие наличных.



Помимо этого, на 1 октября 2022 года банки региона выпустили 11,7 млн платежных карт, каждая третья из них — платежной системы «Мир». По словам начальника управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, по сравнению с прошлым годом количество карт «Мир» стало больше на 42% и достигло 4,4 млн штук.