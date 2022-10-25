Челябинское УФАС России оштрафовало «Ростелеком» на 150 тыс. рублей за повторное нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 16.12.2022. Челябинское УФАС России назначило штраф для ПАО «Ростелеком» за нарушение закона о рекламе. Поскольку это не первый подобный случай для провайдера, размер наказания составил 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
С жалобой на нарушение закона в УФАС обратился житель Челябинской области, который получил от специалиста ПАО «Ростелеком» звонок с рекламной информацией, согласие на получение которой он не давал.
Представитель провайдера сообщил сотрудникам антимонопольного ведомства, что набор номера абонента был случайным. При этом письменного согласия абонента на получение рекламной информации ПАО «Ростелеком» предоставить не смогло.
Помимо штрафа, провайдеру было выдано предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.
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