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В столице Урала проведут серию экскурсий в рамках проекта «300 имен Екатеринбурга за 300 лет»

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В рамках подготовки к юбилею города в уральской столице был создан проект «300 имен Екатеринбурга за 300 лет». Он подразумевает проведение серии городских экскурсий, где расскажут о людях, которые внесли существенный вклад в становление и развитие разных сфер городской жизни. Посетить мероприятия местные жители и гости города смогут абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам руководителя проекта доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН, профессора УрФУ Константина Бугрова, история Екатеринбурга — это в первую очередь сами люди. В городе трудилось немало известных деятелей науки, техники, культуры, медицины и других сфер. Например, как отметил он, многие помнят писателя Павла Бажова, однако есть и другие имена, о которых нужно говорить.

«Столица Урала заслуживает гораздо больше памяти о ее выдающихся жителях, чья деятельность подсвечивает роль нашего города в отечественной истории. Неужели великие конструкторы прокатного оборудования Уралмаша, замечательные правоведы, педагоги или театральные режиссеры Екатеринбурга не заслужили памяти?» — подчеркнул Константин Бугров.

Ученые выбрали выдающихся личностей в самых разных сферах: от промышленности и градостроения до литературы и искусства. Причем не забыли упомянуть и несправедливо забытые имена.

«Отличительная черта экскурсий проекта — фокус на человеке, а не на объекте. Мы будем говорить об исторических событиях и об архитектурных объектах, отталкиваясь от личностей: кто творил, кто жил и работал в зданиях, мимо которых мы проходим. Объять все имена и весь Екатеринбурга сразу невозможно. Поэтому начнем мы с главной улицы города — с проспекта Ленина, вокруг которого была сосредоточена жизнь и деятельность многих известных людей», — отметила заместитель директора МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик.

Также посетители познавательных маршрутов узнают о главном режиссере Свердловского театра музыкальной комедии в 1963-1986 годах Владимире Курочкине, значимой фигуре в истории городской пожарной службы Евгении Савкове, а также об уважаемом педагоге Пелагее Сушко и ее роли в становлении школы № 9. Помимо этого, слушатели узнают, что в доме Севастьянова в прошлом размещался Земской суд, где работал юрист, ставивший одним из выдающихся деятелей в истории адвокатуры, — Николай Магницкий.

Выставка пройдет в туристско-информационном центре «Домна» на улице Вайнера, 16. Начало мероприятий состоится 16 декабря в 17.30 и 17 декабря в 15.00.

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