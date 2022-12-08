В Екатеринбурге построят ледовую копию первой городской крепости

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Центральным объектом ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге станет макет первой городской крепости. Об этом рассказал начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.



«В эти выходные запланированы поставки льда на территорию ледового городка. После этого начнется возведение одного из самых сложных архитектурных элементов — макета первой городской крепости. Наиболее ранние рисунки этого сооружения в городских архивах датируются 1726 годом. Именно на их основе и были созданы эскизы для ледяной копии», — сообщил начальник управления культуры администрации города.



По его словам, первые партии льда уже также появились на строительной площадке. Ледяными пластинами строители начали обшивать каркасы будущих ледовых объектов. В ближайшие дни на площадь привезут новые партии ледяных блоков, которые сейчас заготавливаются в поселке Северка: лед вырубают на территории заброшенного строительного карьера.



Так же начнется установка традиционных арок, которые будут украшены светящейся надписью «300 лет» в честь трехсотлетия уральской столицы.



Городок начнет работу 30 декабря в 17.00 и будет принимать гостей до 15 января. Однако возможно, что срок работы ледовых аттракционов будет продлен.