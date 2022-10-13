В России на 65% сократились поставки ноутбуков

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. В январе-сентябре 2022 года продажи новых и подержанных ноутбуков в Екатеринбурге ...

В Екатеринбурге продажи подержанных ноутбуков за год выросли на 28%

В России продажи персональных компьютеров в 4 квартале 2012 года снизились почти на четверть по сравнению с аналогичным ...

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2010. «Мы не продаем ноутбуки Lenovo с нового года. Мы уже пару раз начинали заниматься этой ...

Магазин «МК-Ноутбук»: Если Lenovo останется с тем же товаром, то компания не сможет выйти на планируемое увеличение доли рынка

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2010. «Ноутбуки Lenovo у нас представлены очень слабо. Из 50 ноутбуков модельного ряда только ...