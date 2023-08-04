В России на 50% выросли продажи видеокарт

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В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам июня продажи легковых автомобилей в России составили 82,4 тыс. штук. Это на 14% ...

Продажи смартфонов и наушников в РФ в начале года снизились на 11%

Продажи потребительского телекоммуникационного оборудования (в него входят смартфоны, гарнитуры, наушники и так далее) ...

Продажи смартфонов и наушников в РФ в начале года сократились на 11%

УрБК, Москва, 09.03.2023. Продажи потребительского телекоммуникационного оборудования (в него входят смартфоны, ...

Продажи автомобилей в России за февраль снизились на 62,1%

В феврале 2023 года продажи на российском авторынке составили 41 тыс. 851 автомобиль. Это на 62,1% меньше, чем в ...

Продажи автомобилей в России за февраль снизились на 62,1%

УрБК, Москва, 07.03.2023. В феврале 2023 года продажи на российском авторынке составили 41 тыс. 851 автомобиль. Это на ...