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Вчера, 16:21

В России на 50% выросли продажи видеокарт

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам января-июня 2023 года продажи видеокарт в России составили 543,5 тыс. штук. Это на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Но в деньгах продажи сократились на 1,65%, до 17,8 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе данных бизнес-аналитика ГК «F+ tech | Марвел» Артура Махлаюка.

Эксперт рассказал, что на рынке стало больше дешевых видеокарт, из-за чего их средняя стоимость снизилась с 50 тыс. руб. до 32 тыс. руб. Самыми продаваемыми стали видеокарты брендов Palit (22,7%), Gygabite (23,5%), MSI (19%), KFA2 (7,5%), Asus (6,5%), Sapphire (4,5%).

На средней стоимости также сказалось снижение интереса к высокопроизводительному оборудованию для майнинга. Из-за низкого курса криптовалюта перестала окупаться. Вдобавок сами майнеры начали продавать из-за этого свои устройства.
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