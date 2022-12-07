Официальный курс доллара США вырос на 94 коп., евро — на 99 коп.

УрБК, Москва, 16.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 94,25 коп., до 64,30 руб., евро — на 99,92 коп., до 68,44 руб.