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Сегодня, 17:02

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,77%

УрБК, Москва, 15.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 64,49 руб., евро — 68,56 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,77%, европейской — на 0,34%.

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