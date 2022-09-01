ЕВРАЗ выделил более 6 млн рублей для подготовки специалистов горно-металлургической отрасли

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. ЕВРАЗ профинансировал открытие полигона сварочных работ в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания. Новые лаборатории улучшат уровень профессиональной подготовки специалистов горно-металлургических предприятий. Общая сумма выделенных средств составила более 6 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



На полигоне уже оборудовали 10 рабочих мест для практических занятий. Теперь у каждого рабочего пространства есть современный сварочный аппарат, вентиляция и хорошее освещение.



«Полигон сварочных технологий — это первый шаг реализации масштабного проекта — на базе образовательного учреждения мы создадим центр компетенций. Таштагольский техникум — единственное учебное заведение в районе, которое готовит кадры для промышленности. ЕВРАЗ крайне заинтересован, чтобы в техникуме было современное оборудование, а студентов готовили на самом высоком профессиональном уровне. Ведь большая часть выпускников трудоустраиваются на предприятия компании», — сообщил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Алексей Пырин.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Программу по созданию центра компетенций планируется реализовать в течение трех лет. На базе техникума откроют мастерские и учебные классы, установят VR-тренажеры, симуляторы самоходной подземной техники, обучающее оборудование по гидравлике и электромонтажным работам. С помощью такого практического опыта в будущем специалисты смогут повысить свой профессиональный уровень.



«Рудники Таштагольского района динамично развиваются. Модернизируется производство, внедряются цифровые технологии. Как для людей, так и для горнорудной базы открываются огромные перспективы, которые обеспечивает ЕВРАЗ. Поэтому особенно важно готовить кадры здесь и сейчас. Молодежи никуда не надо ехать. Наоборот, сейчас за востребованными профессиями спешат к нам из соседних территорий», — отметил глава Таштагольского района Андрей Орлов.



Проект Таштагольского техникума «ПРОФковоркинг» — это победитель конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Однако ЕВРАЗ помогает в подготовке ценных кадров со школьной скамьи. Так, на средства гранта приобрели мультимедийное оборудование и настольные развивающие игры. Занятия в «ПРОФковоркинге» помогут школьникам осознанно выбрать профессию по душе, которая будет перспективна и востребована на крупных предприятиях.