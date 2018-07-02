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МЧС рассчитывает провести внеплановые проверки в крупных торгово-развлекательных центрах и складских комплексах по всей России

УрБК, Москва, 15.12.2022. МЧС планирует обратиться к правительству РФ с просьбой о разрешении проведения внеплановых проверок в крупных торгово-развлекательных центрах и складских комплексах по всей стране. Основанием для обращения послужили несколько крупных пожаров, которые произошли на подобных объектах, сообщает РИА «Новости».

«МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов. Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

Напомним, что в Екатеринбурге на этой неделе произошел пожар на складе на улице Артинской. А в начале декабря сгорел склад в городе Асбесте.

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