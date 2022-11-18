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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2022 года составила 28,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в январе-октябре этот показатель составлял 27,7 тыс. руб.

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