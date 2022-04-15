В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан об общественных территориях, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2024 году. Об особенностях проведения отборочного этапа рассказал на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.



Замглавы отметил, что процедура выбора территорий будет проходить, как обычно, в два этапа.



«Мы начинаем работу по сбору предложений по тем территориям, которые мы будем благоустраивать в 2024 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Процедура будет проходить в два этапа. С 15 декабря 2022 года по 16 января 2023 года мы будем собирать предложения жителей Екатеринбурга. После этого до 1 февраля будут подводиться промежуточные итоги. А в ходе второго этапа те пять территорий, которые останутся у нас в рейтинге первыми, мы выставим на голосование. И локация, которая получит первое место, будет считаться победителем», — рассказал Алексей Бубнов.



Он также отметил, что на первом этапе горожанам будет предложено несколько вариантов территорий для благоустройства: парк Энгельса, парк на улице Блюхера, парк 50-летия ВЛКСМ, парк на улице Чкалова. Но у горожан будет возможность предложить и свои варианты для голосования.



«В этом году мы будем проводить сбор предложений на новой площадке, предоставленной нам Минцифры РФ. Там будет авторизация через Госуслуги. Это позволит избежать подтасовок», — добавил замглавы Екатеринбурга.



Напомним, что в прошлом и позапрошлом году в подобных голосованиях одержал победу Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга. В этом году завершилось благоустройство первой очереди парка, в ближайшее время начнутся работы на второй очереди этой территории.