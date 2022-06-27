Застройщик Академического района Екатеринбурга предложил новоселам скидки от 2% на покупку квартир

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга у новоселов появилась возможность купить квартиры со скидкой. Акцию проводит ведущий девелопер района АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» совместно с ПАО «Сбербанк».
Так, в рамках индивидуальной программы покупки жилья купить квартиру в восьмом районе города теперь можно со скидкой 2%. Кроме этого, покупатели смогут сэкономить 0,2% на ставке по ипотеке от «Сбербанка».
Одним из условий акции является бронирование квартиры онлайн через сервис «ДомКлик». Помимо удобства работы с данной платформой, ее использование дает пользователям дополнительную скидку к ипотечной ставке.
«Условия покупки становятся еще выгоднее, если использовать Специальную ипотечную ставку, которая распространяется на пул домов и квартир. Так минимальная ставка по Семейной ипотеке составит от 1,2% на период строительства и от 3,8% на срок кредита. По ипотеке с господдержкой — от 2,2% на время строительства и от 4,8% на весь период», — говорится в сообщении пресс-службы АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».
Добавим, что программа распространяется как на строящееся, так и на готовое жилье в Академическом. При этом срок акции ограничен, а скидки не суммируется с другими акциями застройщика.
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