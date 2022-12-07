Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 14,70 коп., до 63,35 руб., евро — на 74,61 коп., до 67,44 руб.