Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 14,70 коп., до 63,35 руб., евро — на 74,61 коп., до 67,44 руб.
УрБК, Москва, 14.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2022 года. Курс долл. ...07.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 07.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2022 года. Курс долл. ...06.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2022 года. Курс долл. ...