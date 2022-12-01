Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова министром экономики и территориального развития

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность министра экономики и территориального развития региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Руслан Садыков родился в Свердловской области и окончил Уральский государственный экономический университет. Он занимал должности советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора по Свердловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, а потом перешел в правительство региона.



Уточним, что после губернаторских выборов в сентябре члены правительства региона подали в отставку и продолжали работу в качестве исполняющих обязанности. После этого Е. Куйвашев постепенно назначает людей на эти посты.