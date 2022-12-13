Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 1,09%

УрБК, Москва, 14.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 63,52 руб., евро — 67,67 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,09%, европейской — на 0,94%.
УрБК, Москва, 13.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 63,19 руб., евро — ...06.12.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,79%
УрБК, Москва, 06.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,84 руб., евро — ...28.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,75%
УрБК, Москва, 28.11.2022. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,79 руб., евро — ...11.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс евро вырос на 0,64%
УрБК, Москва, 11.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,38 руб., евро — ...02.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс доллара США вырос на 0,61%
УрБК, Москва, 02.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,60 руб., евро — ...