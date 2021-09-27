ЕВРАЗ ЗСМК ввел систему видеоанализа для отслеживания безопасности на предприятии

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. ЕВРАЗ ЗСМК с помощью системы видеоаналитики начал отслеживать, как работники комбината соблюдают правила промышленной безопасности. Cистема была создана на базе искусственного интеллекта и машинного зрения компанией «ВидеоМатрикс». Теперь в реальном времени контролируется наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) и с более чем 98%-й точностью определяется местоположение людей.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, для программы использовали ранее установленные IP-видеокамеры наблюдения в среднесортном цехе, конвертерном цехе № 2 и на шаропрокатном стане № 1.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В случае нарушений видеоаналитическая система подает сигнал ответственному диспетчеру. Например, при попадании сотрудника в опасную зону, пересечении им запрещенных линий передвижения, некорректно надетой спецовке или отсутствии каски. Программное обеспечение четко определяет человека даже по наличию только части тела в кадре, в том числе если сотрудник находится за перекрытиями.



«Безопасность сотрудников — одна из приоритетных задач ЕВРАЗа. Сегодня на предприятиях компании проходит трансформация системы управления охраны труда. Наша задача остановить того, кто рискует, спасти жизнь и здоровье сотрудников. Система видеоаналитики — эффективный инструмент, который поможет увидеть отсутствие или неприменение барьера и вовремя принять меры», — подчеркнул директор по охране труда и промышленной безопасности ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Мишустин.



Как заметил генеральный директор ООО «ВидеоМатрикс» Фарид Нигматуллин, запрещенные зоны огорожены, и когда работник попадает туда, то оказывается за преградой. Когда система не видит сотрудника полностью, то, ориентируясь на пропорции человеческого роста по видимой части тела, все равно безошибочно определяет факт нарушения.



«Мы специализируемся на незаурядных кейсах работы видеоаналитики. И обращения к нам лидеров промышленности делают нам честь и одновременно накладывают большую ответственность. Умная видеоаналитика сегодня применяется все чаще, и мы рады делать свой весомый вклад в становление этого сегмента рынка», — добавил он.